Для НДС-лимита на УСН «доходы минус расходы» учитывают доход, а не налоговую базу

При расчете лимита в 60 млн рублей за 2024 год ИП на доходно-расходной упрощенке берет в расчет именно доход, а не разницу между доходом и расходом.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-07-11/106129.

Если доход ИП на УСН превысит 60 млн рублей в 2024 году, то в 2025 году он будет платить НДС.

При этом можно выбрать либо ставку 5% или 7% без вычетов, либо 20% с вычетами.

Кроме того, если операция не облагается НДС по статье 149 НК, то при УСН эти льготы тоже действуют.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подготовьтесь к изменениям. Подробнее о том, как выбрать ставку по налогу, кому положены пониженные ставки и льготы, как их получить и применять, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Посмотрите бесплатный урок.