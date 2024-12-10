Как определить срок полезного использования ОС

Срок полезного использования определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества.

Надо ориентироваться на классификацию основных средств, утвержденную постановление Правительства от 01.01.2002 № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается компанией самостоятельно.

В таком случае надо ориентироваться на технические условия или рекомендации изготовителей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.10.2024 № 03-03-07/94710.