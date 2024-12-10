Как определить срок полезного использования ОС

Надо ориентироваться на классификацию основных средств, утвержденную постановление Правительства от 01.01.2002 № 1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается компанией самостоятельно.
В таком случае надо ориентироваться на технические условия или рекомендации изготовителей.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.10.2024 № 03-03-07/94710.
Вести бухгалтерский учет в соответствии со всеми ФСБУ научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 600 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию