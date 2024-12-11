Лишенные родительских прав тоже имеют право на стандартный вычет по НДФЛ

Таким образом, каждый из родителей, включая родителя, лишенного родительских прав, если на его содержании находится ребенок, имеет право на стандартный вычет по НДФЛ.
Об этом сообщает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-04-05/109353.
Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать ребенка. Если родитель платит алименты, то ему положен детский вычет по НДФЛ.
Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее в письме от 19.03.2020 № 03-04-05/21779.
Новые размеры и иные изменения по стандартным вычетам с 2025 года мы разбирали тут.
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