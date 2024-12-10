В 2025 году медработники продолжат получать выплаты за выявление онкологии

Правительство направило финансирование на выплаты в 2025 году медицинским работникам за выявление онкологии. Распоряжение от 7 декабря 2024 года № 3609-р о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) опубликовано на сайте кабмина.

Доплаты медработники получают за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. В частности, выплату может получить медик, направивший пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра.

При подтверждении диагноза заболевания за каждый такой случай медорганизации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги своему работнику.