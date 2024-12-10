Мосбиржа разработала стандарты IPO для успешного выхода компаний на публичный рынок

9 декабря 2024 года Московская биржа представила свои рекомендации по стандартам сделок первичного размещения акций (IPO), соблюдение которых будет способствовать успешному выходу эмитентов на публичный рынок.

Рекомендации биржи призваны повысить прозрачность и эффективность процесса IPO, а также качество раскрываемой эмитентами информации. Они предназначены не только для эмитентов, но и для консультантов и организаторов сделок.

Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына сказала, что по количеству первичных сделок 2024 год «уже стал одним из самых успешных в истории российского фондового рынка». Чтобы сохранить эту тенденцию и продолжить формирование конкурентоспособного и открытого рынка ценных бумаг в России, Мосбиржа предложила стандарты проведения IPO.

«Мы высоко оцениваем вклад всех участников, присоединившихся к процессу их разработки, и выражаем уверенность в том, что нововведения станут важным шагом на пути к устойчивому развитию российского финансового рынка, создадут благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и будут способствовать росту числа публичных компаний», — пояснила Курицына.

В стандартах IPO биржа обращает внимание эмитентов на:

важность корпоративного управления;

готовность работать с новыми акционерами;

роль раскрытия информации и прозрачности в создании культуры доверия и взаимодействия с инвесторами;

значение системы внутреннего контроля.

Комплексная проверка бизнеса (due diligence) эмитента при IPO необходима для выявления и устранения потенциальных рисков как для компании, так и ее инвесторов.

При планировании IPO Мосбиржа рекомендует эмитентам установить ограничения на продажу акций (lock-up) и предусмотреть механизм стабилизации торгов по итогам сделки.

Предварительное раскрытие принципов аллокации акций в книге заявок позволит обеспечить прозрачность процесса и избежать недопонимания со стороны инвесторов.

Дополнительным преимуществом, усиливающим инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании, может стать поддержка их ликвидности после IPO за счет маркетмейкинговых программ.

Биржа рекомендует эмитентам обращать особое внимание на выбор организаторов размещения. Их опыт и профессионализм могут стать ключевыми факторами успеха сделки. Организаторы должны иметь значительный опыт проведения IPO, а также быть в состоянии предоставить комплексное сопровождение и консультационные услуги на всех этапах размещения.

В разработке стандартов сделки IPO принимали активное участие основные игроки российского рынка капитала – инвестиционные банки, юридические и аудиторские фирмы с большим опытом сопровождения IPO, которые предоставили свою экспертизу и практическую информацию о текущих вызовах и потребностях рынка. Это позволило учесть в рекомендациях биржи интересы широкого круга участников.