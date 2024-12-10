Авито запустило доставку товаров из-за рубежа

Продавцы будут обозначены стикером «Товары из-за рубежа», а заказы бесплатно будет доставлять Почта России. В ассортименте партнеров около 200 тысяч предложений, среди них: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и др.
Оформление заказа будет происходить через Авито Доставку.
На заказы из-за рубежа будет распространять опция «Безопасной сделки» с заморозкой средств до момента получения товара.
Чтобы оформить заказ, пользователю достаточно в профиле продавца, отмеченного значком «Товары из-за рубежа», выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить с доставкой». После этого покупателю нужно подтвердить адрес доставки, оформить и оплатить заказ.
Логистикой и таможенным оформлением полностью будет заниматься продавец. Шаги оформления могут отличаться в зависимости от партнера, пишет Retail.ru.
После окончания пилотного этапа Авито примет решение о масштабировании проекта и его дальнейшей эволюции, а также добавлении новых зарубежных направлений и партнеров.
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