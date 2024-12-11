В 2025 году изменится ставка пеней по налоговым долгам организаций

Процентная ставка пени для организаций принимается равной:
в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки исполнения обязанности по уплате налогов –1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;
с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;
с 91-го дня просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период.
То есть, сначала будут начислять по 1/300 ставки ЦБ, потом по 1/150, а потом опять по 1/300.
Напомним, что пени надо платить в виде ЕНП.
Положительное сальдо ЕНС последовательно распределится для уплаты недоимки по НДФЛ и текущих платежей по этому налогу, затем идет недоимка по другим налогам, а потом – пени.
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Комментарии2
Выходит главное второй и третий месяц перетерпеть - дальше облегчение
Не будет, за второй и третий месяц начислят по 1/150