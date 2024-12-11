📄 С 1 января 2025 — новая форма справки о сальдо ЕНС

Приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ опубликован 10 декабря на официальном портале.
Форма дополнена следующими пунктами:
отрицательное сальдо по госпошлине, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ;
отрицательное сальдо в части задолженности, приостановленной в связи с введением банкротства;
отрицательное сальдо в части задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.
Также в новой форме справки есть пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов:
дата начала/окончания исчисления пеней;
количество дней просрочки уплаты;
сумма начисленных пеней за период;
сумма итогового сальдо по пеням и др.
Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года. Прежняя форма из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ утратит силу.
Комментарии1
и за сколько лет там эти пеня будут прописываться??? Со времён "прихода Путина" ?
Для не понявших мой сарказм , может быть кто-то без пеней живёт и не видел никогда этого идиотизма, расскажу.
Мы в отношении уплат налогов фиговые плательщики. Платим только тогда , когда дело до блокировки счетов доходит.
Ну вот прошлый год мы так же не платили. на не уплаты пени. Под конец года уплатили все налоги и взносы. Вышли по нулям. Проверено, подтверждено их выпиской.
В этом годе ситуация аналогичная.
Но вот я заказываю Справку о Сальде. Прописанная задолженность соответствует учёту. Далее расшифровка основного налога и пеней - по налогу совпадает полностью, по пеням без моего пересчёта, но похоже на истину.
Это в самом верху Справки в качестве итога.
И далее к Справке идёт Приложение №2 в котором расшифровка как пени начислялись. По дням
И там..... ВСЕ начисления пени за ДВА ГОДА !