Сальдо ЕНС

📄 С 1 января 2025 — новая форма справки о сальдо ЕНС

Приказ ФНС о новой форме справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) и ее электронном формате 9 декабря 2024 года зарегистрировал Минюст.

Приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ опубликован 10 декабря на официальном портале.

Форма дополнена следующими пунктами:

  • отрицательное сальдо по госпошлине, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ;

  • отрицательное сальдо в части задолженности, приостановленной в связи с введением банкротства;

  • отрицательное сальдо в части задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.

Также в новой форме справки есть пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов:

  • дата начала/окончания исчисления пеней;

  • количество дней просрочки уплаты;

  • сумма начисленных пеней за период;

  • сумма итогового сальдо по пеням и др.

Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года. Прежняя форма из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ утратит силу.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Также в новой форме справки есть пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов:

    дата начала/окончания исчисления пеней;

    количество дней просрочки уплаты;

    сумма начисленных пеней за период;

    сумма итогового сальдо по пеням и др.

    и за сколько лет там эти пеня будут прописываться??? Со времён "прихода Путина" ?

    Для не понявших мой сарказм , может быть кто-то без пеней живёт и не видел никогда этого идиотизма, расскажу.

    Мы в отношении уплат налогов фиговые плательщики. Платим только тогда , когда дело до блокировки счетов доходит.

    Ну вот прошлый год мы так же не платили. на не уплаты пени. Под конец года уплатили все налоги и взносы. Вышли по нулям. Проверено, подтверждено их выпиской.

    В этом годе ситуация аналогичная.

    Но вот я заказываю Справку о Сальде. Прописанная задолженность соответствует учёту. Далее расшифровка основного налога и пеней - по налогу совпадает полностью, по пеням без моего пересчёта, но похоже на истину.

    Это в самом верху Справки в качестве итога.

    И далее к Справке идёт Приложение №2 в котором расшифровка как пени начислялись. По дням

    И там..... ВСЕ начисления пени за ДВА ГОДА !