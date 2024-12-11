❗ На выплаты физлицу по договору ГПХ не надо формировать чек ККТ

Чек ККТ должен выбивать заказчик (продавец), а не исполнитель (покупатель).

ККТ применяется при осуществлении расчетов. Это прием и выдача денег – наличными или безналом.

Минфин в письме от 16.08.2024 № 30-01-15/77071 делает такой вывод: учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона № 54-ФЗ, ККТ применяется лицом, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги.

При заключении организацией договора ГПХ с физлицом на оказание им услуг такой организации клиентом является сама организация.

Поэтому когда компания-заказчик платит деньги физлицу в рамках обязательств по договору ГПХ применение ККТ не требуется.