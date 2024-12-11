ЦБ: инфляция ускорилась, рост экономики стал неравномерным

Регулятор опубликовал аналитические данные за октябрь и ноябрь 2024 года.

В своем очередном бюллетене «О чем говорят тренды» ЦБ фиксирует, что рост экономики продолжился, но стал более неравномерным.

Растут производство потребительских товаров, оптовая торговля и обрабатывающие отрасли, в то время как в добывающих отраслях, транспорте и сельском хозяйстве наблюдается более слабая динамика.

Месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился, что больше связано с временными факторами. Инфляционные ожидания населения остались высокими, ценовые ожидания предприятий выросли. В то же время кредитование постепенно охлаждается, сбережения граждан увеличиваются.

Жесткие денежно-кредитные условия будут способствовать дальнейшему замедлению роста кредитования и спроса в экономике, что обеспечит возврат инфляции к 4%, считает ЦБ.