Секретный тариф Клерк.Премиум — подписка на 9 месяцев по суперцене

Через 24 часа его не станет... Специальное предложение для новых клиентов «Клерка»! Успейте купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев по секретному тарифу. Предложение действует только 11 декабря.

Мы больше не можем держать это в тайне! У нас есть секретный новогодний тариф подписки Клерк.Премиум — девять месяцев с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и безлимитным консультациям всего за 14 900 рублей. Предложения нет на сайте, потому что оформить секретный тариф вы можете только сегодня, 11 декабря.

Не упустите выгодное предложение! Поверьте, это самое выгодное вложение и лучший подарок, который вы можете сделать себе на Новый год.

С подпиской вы встретите новый 2025 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам в течение 9 месяцев.

Кроме этого, подписка Клерк.Премиум — прекрасный трамплин для старта в профессии бухгалтера и карьерного роста. Она поможет вам автоматизировать рутинные дела, снять их с себя и освободить время для более интересных и сложных задач. У вас появится возможность доказать работодателю свой профессионализм и получить повышение.

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Что входит в подписку

В подписку входят все вебинары, в том числе прошедшие в записи, ежедневные разборы законов, мини-курсы, справочно-правовая система и доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».

Кроме этого, вы всегда сможете обратиться за помощью к нашим специалистам. У вас будет пакет с безлимитными консультациями, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов.

Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей. Успейте оформить подписку выгодно!

С подпиской на полгода вы получите:

Безлимитные консультации. Вебинары и прямые эфиры с экспертами. Онлайн-курсы по всем темам. Журнал «Разборы законов». Доступ к справочно-правовой системе. Отключение рекламы.

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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.