Яндекс запустил новые бесплатные онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц

В новых редакторах документов и таблиц одновременно работать с файлом могут до 100 человек— это пригодится в проектах с большим количеством участников и согласующих.

Они созданы на базе собственной технологической платформы Яндекса, а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом.

Оба редактора бесплатные и пока доступны в бета-режиме.

За счет использования решений Яндекса новые редакторы быстрее и производительнее старых.

Заявлено, что редакторы справятся даже с годовым отчетом на 1 000 страниц и другими объемными файлами.

Работать над документами в текстовом редакторе помогает нейросеть YandexGPT 4. Она может создать текст с нуля — достаточно описать свои пожелания или отредактировать то, что уже написано: например, исправить ошибки и сделать текст более формальным или, наоборот, более легким.

Ей также можно поручить сократить длинный документ, оставив только самое главное. Все эти действия YandexGPT способна выполнять с текстами как на русском, так и на английском языках.

«Мы запустили редакторы в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостает ряда функций, но мы работаем над тем, чтобы они появились как можно быстрее. Например, возможность комментировать документы станет доступна уже в ближайшем будущем. Пока мы только в начале пути, но переход на собственные разработки Яндекса дает нам выигрыш в гибкости и производительности, позволяет быстрее внедрять обновления, а также открывает новые возможности для применения нейросетевых технологий дома, на работе и в учебе», — пояснил Сергей Педченко, руководитель группы технологического развития Яндекс 360.

Новые редакторы входят в сервис Документы. Чтобы попробовать бета-версию, нужно зайти в Документы и активировать переключатель «Новый редактор» на верхней панели.

Пока новые редакторы доступны только в веб-интерфейсе. В 2025 году Yandex B2B Tech планирует выпустить их десктопную версию.

У клиентов Яндекс 360 для бизнеса появится возможность использовать Документы в режиме on-premise — то есть развернуть офисный пакет на собственных серверах. Это пригодится компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в сфере безопасности данных.