ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и госминистр по внешней торговле Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди объявили о завершении переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве.

Слепнев отметил, что ЕАЭС активно формирует сеть экономических партнерств с дружественными странами.

«Соглашение с ОАЭ – важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей», – считает он.

Аль Зейуди заявил, что ОАЭ и ЕАЭС развивают плодотворные отношения, основанные на общей приверженности долгосрочному росту и экономической диверсификации. Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит взаимодействие и позволит развивать «многочисленные синергические связи».

Соглашение должно пройти соответствующие процедуры согласования внутри государств, предшествующие его подписанию.

Решение о начале переговоров с ОАЭ принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. В 2023 и 2024 годах состоялось четыре переговорных раунда.

После вступления в силу соглашения преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.