ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнерстве

Слепнев отметил, что ЕАЭС активно формирует сеть экономических партнерств с дружественными странами.
«Соглашение с ОАЭ – важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей», – считает он.
Аль Зейуди заявил, что ОАЭ и ЕАЭС развивают плодотворные отношения, основанные на общей приверженности долгосрочному росту и экономической диверсификации. Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит взаимодействие и позволит развивать «многочисленные синергические связи».
Соглашение должно пройти соответствующие процедуры согласования внутри государств, предшествующие его подписанию.
Решение о начале переговоров с ОАЭ принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. В 2023 и 2024 годах состоялось четыре переговорных раунда.
После вступления в силу соглашения преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.
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