Кабмин снова поддержал сельскую ипотеку и льготные кредиты для сельской местности

Еще более 14 млрд рублей выделено на поддержку льготных программ кредитования для сельских территорий, в том числе ипотеки на селе.

Распоряжение от 11.12.2024 № 3669-р о выделении средств подписал Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование предназначено для программ:

сельской ипотеки;

благоустройства домовладений;

займов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из общей суммы 13,7 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в 2024 году более 151 тыс. ранее выданных займов.

328,8 млн рублей будет направлено на продолжение программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%.

Заемные средства можно направлять на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

Дополнительное финансирование даст возможность просубсидировать не менее 21 тыс. ранее взятых кредитов.

Еще почти 13 млн необходимы для субсидирования кредитной программы, цель которой – развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Участники этой программы могут получить заем по ставке до 5% годовых.

«Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для граждан, постоянно проживающих на селе», – отметил Мишустин.

Он добавил, что всего на поддержку механизмов льготного кредитования для жителей сельских территорий в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено свыше 24 млрд рублей.