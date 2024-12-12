Для пониженных взносов МСП из сферы обработки утвердили перечень видов деятельности

С 1 января 2025 года малые и средние предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам по ОКВЭД, будут применять пониженный тариф страховых взносов.

Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин (документ пока не опубликован).

Тариф снизится почти в два раза – с 15% до 7,6%. Преференцию, в частности, получат МСП, выпускающие продукты питания, фармацевтические субстанции, ткани и одежду, изделия из пластмасс и стекла, бытовые приборы и другую продукцию. Всего в перечне — более 30 видов деятельности.

«Такая поддержка прежде всего позволит малому и среднему бизнесу увеличить рентабельность и дополнительно сохранять в своем распоряжении миллиарды рублей ежегодно, чтобы использовать их для дальнейшей разработки новых продуктов, расширения выпуска, роста производительности и, конечно, улучшения условий для сотрудников», — отметил Мишустин.

Главное условие для льготы по взносам — доля доходов от реализации продукции, соответствующей виду деятельности, должна быть не менее 70%.

Распространение налоговых льгот на МСП, занятые в сфере обработки, закреплено в новой редакции НК, принятой в июле 2024 года.