Новые курсы повышения квалификации по 6 900 рублей! Записывайтесь — старт 15 декабря

В декабре мы выпустили сразу два новых курса повышения квалификации, которые будут полезны любому бухгалтеру — «Налог на прибыль — 2025» и «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ». Скорее занимайте последние свободные места! Для студентов первого потока, который стартует 15 декабря, действует специальная цена — 6 900 рублей.

Чтобы быстро адаптироваться к изменениям налоговой реформы-2025, а тем более получить повышение в следующем году — готовиться нужно уже сейчас.

Новый курс «Налог на прибыль — 2025»

Мы уже подробно разбирали на курсах, как будем платить НДС на УСН, как считать НДФЛ, как будут выглядеть новые налоговые формы отчетности. В этот раз мы решили остановиться на очень важном налоге — налоге на прибыль, который платит каждая компания на ОСНО. В новом курсе повышения квалификации «Налог на прибыль — 2025» мы разобрали все детали изменений, собрали рекомендации экспертов и подготовили практические примеры, которые помогут вам применять новые знания.

После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию. Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.

Для студентов первого потока действует специальная цена 6 900 рублей вместо 15 900 рублей. Поторопитесь — обучение начнется 15 декабря.

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Новый курс «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ»

Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. С его помощью вы сможете контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста.

Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя. Вы можете предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании. Это ваши шаги к высокой зарплате и карьерному росту — вплоть до финансового директора.

На новом курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

Для студентов первого потока действует специальная цена 6 900 рублей вместо 15 900 рублей. Поторопитесь — обучение начнется 15 декабря.

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Не упустите выгодное предложение! Скорее занимайте места — пока они еще есть.

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