IT-компания из Сколково может выбрать, какой льготный тариф взносов применять

У компаний из Сколково есть свои налоговые льготы, у IT-компаний – свои.

Страховые взносы компании из Сколково платят по тарифу 15% свыше МРОТ и 30% до МРОТ. У IT-компаний тариф – 7,6%.

Для тарифа 15% условия такие: выручка не более 1 млрд рублей, прибыль не более 300 млн.

Для тарифа 7,6% условие такое: 70% доходов от профильной деятельности.

Если у фирмы из Сколково есть IT-аккредитация, она может выбирать, какой тариф ей применять.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.10.2024 № 03-03-06/1/98497.

Что касается налога на прибыль, то компании из Сколково от него освобождены. Но если право на освобождение утрачено, то можно применять льготную ставку для IT-компаний. Сейчас она 0%, с 2025 года будет 3%.