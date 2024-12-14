На Финуслугах стал доступен самый широкий выбор паев среди маркетплейсов

Маркетплейс Финуслуги существенно расширил предложение по открытым паевым инвестиционным фондам (ПИФы): 11 декабря на платформе появилось четыре новых фонда от трех управляющих компаний.

До конца 2024 года появятся новые предложения: число фондов вырастет до 14 штук, а число управляющих компаний останется прежним (всего четыре УК). Об этом говорит пресс-релиз, он есть у «Клерка».

С появлением новых фондов выбор доступных инвестиционных стратегий значительно расширился. Инвесторы могут сравнить доходность и риски, выбрать вариант, оптимально соответствующий их инвестиционным целям.

Например, в числе новых фондов представлены стратегии, основанные на денежном рынке, золоте, а также акциях компаний с высокими темпами роста бизнеса.

Фонды денежного рынка являются альтернативой банковским вкладам: это инвестиции в высоколиквидные инструменты с относительно низким риском. При этом доходность таких фондов следует за ключевой ставкой.

Инвестиции в золото — традиционно «тихая гавань» для сбережений и рассматриваются инвесторами как защита от инфляции и геополитических рисков.

Фонды, основанные на акциях быстрорастущего бизнеса, подойдут для тех, кто ищет долгосрочную защиту от инфляции.

Маркетплейс Финуслуги не берет комиссию с физических лиц.

Чтобы начать инвестировать и купить паи онлайн, достаточно пройти на площадке идентификацию, войдя через Госуслуги.

Финуслуги сегодня — крупнейший маркетплейс по числу предложений фондов управляющих компаний. Сейчас клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, до конца года появится еще 4 новых фонда. Об этом заявил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.