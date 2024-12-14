Пользователи интернета

В Яндекс Доставке появится помощник для решения бытовых задач

Сервис Яндекс Доставка начал тестирование новой опции «Помощник».

Она поможет решить бытовые задачи, на которые не хватает времени или рук.

«Теперь можно не только заказать доставку посылок, но и попросить курьера, например, захватить по дороге покупку из пункта выдачи заказов, купить что-то недорогое, забрать куртку из химчистки или лекарство из аптеки», — сообщает компания Яндекс.

Если задание предполагает оплату на месте, курьер свяжется с клиентом через чат в приложении, уточнит детали, при необходимости пришлет фото и согласует стоимость. Она не должна превышать 2 000 рублей.

В настоящее время опция тестируется в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске и доступна для части пользователей в этих городах.

После завершения тестирования опция «Помощник» будет доступна по всей России.

Начать дискуссию