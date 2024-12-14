В Яндекс Доставке появится помощник для решения бытовых задач

Она поможет решить бытовые задачи, на которые не хватает времени или рук.

«Теперь можно не только заказать доставку посылок, но и попросить курьера, например, захватить по дороге покупку из пункта выдачи заказов, купить что-то недорогое, забрать куртку из химчистки или лекарство из аптеки», — сообщает компания Яндекс.

Если задание предполагает оплату на месте, курьер свяжется с клиентом через чат в приложении, уточнит детали, при необходимости пришлет фото и согласует стоимость. Она не должна превышать 2 000 рублей.

В настоящее время опция тестируется в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске и доступна для части пользователей в этих городах.

После завершения тестирования опция «Помощник» будет доступна по всей России.