🔥 Два дня до старта нового потока обучения! Скорее записывайтесь на курсы со скидками

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки заканчивается. Станьте успешным аналитиком 1С, составляйте любую отчетность без ошибок с учетом всех ФСБУ, ведите кадровый учет, который нужен любой организации, оказывайте бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах — работайте в востребованных сферах с высоким доходом! Старт потока 15 декабря.

На «Клерке» новая акция! Успейте купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до 78%.

Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.

После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.

Сегодня, 13 декабря, последний день акции! Обучение начнется 15 декабря.

Выбирайте курсы со скидками и начинайте учиться!

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 10%: 28 600 рублей вместо 31 900 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Цена со скидкой 72%: 6 900 рублей вместо 24 400 рублей.

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