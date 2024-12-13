🔥 Два дня до старта нового потока обучения! Скорее записывайтесь на курсы со скидками

На «Клерке» новая акция! Успейте купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до 78%.
Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.
После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.
Сегодня, 13 декабря, последний день акции! Обучение начнется 15 декабря.
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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Бухгалтер маркетплейса
На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
Цена со скидкой 10%: 28 600 рублей вместо
31 900 рублей.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.
На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Цена со скидкой 72%: 6 900 рублей вместо
24 400 рублей.
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