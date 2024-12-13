При покупке жилья на маткапитал придется получать заключение

Права детей при покупке жилья с использованием материнского капитала будут дополнительно защищены.

12 декабря Госдума приняла в третьем окончательном чтении разработанный депутатами и сенаторами закон, защищающий права детей и родителей при покупке квартиры или дома с использованием средств материнского капитала.

Для получения разрешения на использование маткапитала необходимо будет предоставить заключение, что квартира или дом пригодны для проживания.

Как отметила первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, родители в большинстве случаев направляют средства от государства на улучшение условий проживания: 9 из 10 семей вкладывали маткапитал в жилье.

«Но случалось так, что наши семьи обманывали, вводили в заблуждение или они по незнанию попадали в ситуации, в результате которых теряли материнский капитал». В частности, семьям предлагали покупать жилые помещения, непригодные для проживания. «Мы обязаны защитить родителей», — подчеркнула Буцкая.

Выдавать заключение будут муниципалитеты, а срок его действия — один год.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.