1,35 квадриллиона рублей: объем торгов на Мосбирже достиг рекорда

Об этом рассказал председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.

«Это максимальное значение за всю историю торгов. Объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей, за 2022 год — 1,1 квадриллиона рублей, за 2021 год — 1 квадриллион рублей», — отметил Жидков.

Объем торгов на рынке акций с начала года составил 29 трлн рублей (годом ранее — 21 трлн), увеличившись на 39%. На рынке облигаций рост оборота 9%, достигнув 19 трлн рублей, на срочном рынке — 22% (88 трлн). Объем торгов на денежном рынке вырос на 27% — до 955 трлн рублей. Об этом пишет Минфин со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в 2024 году на российский фондовый рынок пришло более 5 млн инвесторов. «Понятно, что структура их неоднородна, что есть те, кто пытается поймать какой-то дофамин, играя на разнице курсов <…>. Но в целом мы видим, что сегодня появляется такая некая зрелость — люди уже осознанно выбирают инструменты», — заключил Жидков.