Т-Бизнес запустил сервис бесплатных консультаций для начинающих предпринимателей

Сервис «Бизнес-консультации» — это бесплатный центр помощи для предпринимателей, которые только начали или ищут возможности для открытия своего дела.

Сервис был создан, чтобы помочь начинающему бизнесу разобраться в тонкостях и нюансах создания и ведения своего дела и получить необходимые знания для его успешного развития на рынке.

Профессиональные бизнес-консультанты ответят на все вопросы, которые могут возникнуть на старте бизнеса, по телефону. Они помогут правильно выбрать нишу, грамотно составить бизнес-план, подобрать выгодную программу финансирования, расскажут, как привлекать клиентов и увеличить оборот.

Получить консультацию может любой начинающий предприниматель независимого от того, является он клиентом Т-Банка или нет.

Ежедневно специалисты сервиса проводят более 100 консультаций. Среди ключевых тем, которые интересуют предпринимателей: поиск денег на старт бизнеса — 50% запросов, 33% — регистрация бизнеса, 15% волнуют вопросы, связанные с бухгалтерией.

Вот вопросы, с которыми может помочь бизнес-консультант:

определение ниши для бизнеса;

оценка бизнес-плана;

анализ бизнеса и поиск новых точек роста;

поиск подходящих программ финансирования в регионе;

предоставление помощи в регистрации юрлица;

подборка организационно-правовой формы для бизнеса;

выбор подходящего налогового режима ;

привлечение клиентов и другие вопросы.

На вопросы отвечают опытные специалисты, у которых за плечами большой опыт в сфере бизнес-консалтинга или управления бизнесом. Во время консультации предприниматель может задать неограниченное количество вопросов эксперту, а по окончании получить дополнительные материалы, связанные с темой консультации.

Впоследствии бизнес-консультанты остаются с клиентами на связи в мессенджере. И при возникновении новых вопросов, клиент может уже не заказывать звонок, а просто написать своему консультанту.

«Сегодня каждый четвертый предприниматель в стране регистрируется через нас», — утверждает Егор Раннев, руководитель управления развития малого бизнеса «Т-Бизнеса».

«У них часто возникают вопросы на старте, и они ищут возможности, чтобы закрыть недостаток в знаниях. Мы хотим, чтобы у начинающих предпринимателей была возможность эти самые знания получить и успешно развивать свое дело. Поэтому сервис мы сделали без условий и ограничений, куда может обратиться любой желающий — будь он нашим клиентом или нет. Многие начинающие предприниматели, с которыми мы уже активно ведем работу, говорят о том, что они не ожидали, что банк может предоставлять подобные услуги. Ведь во время консультации они получают достаточно обширную информацию и советы на различные темы. При этом при возникновении дополнительных вопросов они могут смело связаться со своим консультантом в мессенджере и получить ответ на свой запрос фактически в режиме реального времени», — сказал Раннев.

В будущем планируется дорабатывать функционал сервиса и развивать интерфейс, а также расширять список тем для консультирования в соответствии с ростом запросов от бизнеса.

Для получения бизнес-консультации начинающим предпринимателям необходимо оставить заявку на сайте.