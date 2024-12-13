В сельской местности растут продажи товаров повседневного спроса

Опережающая динамика заметна практически во всех крупнейших индустриях. Наиболее показательные примеры: холодные напитки (+32%), мороженое (+28%), закуски (+25%) и детское питание (+24%) — спрос на эти группы товаров в сельских магазинах растет наиболее активно, обгоняя динамику городских продаж в среднем на 10 п.п. в денежном выражении.

Темпы роста продаж товаров повседневного спроса в сельских магазинах остаются на стабильно высоком уровне, по-прежнему обгоняя городской рынок. За последние 9 месяцев по сентябрь 2024 года они составили +17% против 11% в городах в денежном выражении.

Такие высокие показатели связаны с продолжающейся экспансией торговых сетей в менее густонаселенные районы страны, что отражается и на росте значимости сельской части FMCG-рынка: уже сейчас ее доля в структуре всех продаж товаров повседневного спроса составляет 18,1%.