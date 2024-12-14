ФАС хочет, чтобы на договоры поставки распространялись два важных запрета

По мнению ФАС, это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров.

Вопрос обсуждался в рамках заседания Экспертного совета по торговле ФАС. Речь идет об установлении запрета включения в договор поставки условия о возврате таких товаров вне зависимости от их сроков годности.

При этом антимонопольщики заверяют, что такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не возвращают качественные непроданные продовольственные товары.

Также обсуждался вопрос запрета включения в договор поставки условия об ответственности поставщиков за отказ поставить не предусмотренный договором или не согласованный ими объем товара. В настоящий момент законопроект принят Госдумой в первом чтении. ФАС поддерживает такие изменения, поскольку в рамках саморегулирования вопрос решить не удалось.

По мнению ФАС, принятие законопроекта будет стимулировать торговые сети переходить от рамочных договоров поставки и разовых сделок на торгах к долгосрочным договорам с графиками поставок.

Это обеспечит прозрачность договорных отношений для поставщиков, снизит их издержки, связанные с выплатой штрафов, и сократит риски ценовых колебаний на сезонные товары.

При этом норма учитывает интересы не только поставщиков, но и торговых сетей: применение сетью предусмотренных договором санкций в отношении поставщика допустимо, если поставщик ранее согласовал поставку продовольственных товаров в определенном объеме, а затем не исполнил свое обязательство.