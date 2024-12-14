Ведение бизнеса

ФАС хочет, чтобы на договоры поставки распространялись два важных запрета

Федеральная антимонопольная служба выступила за запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам независимо от сроков годности.

По мнению ФАС, это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров.

Вопрос обсуждался в рамках заседания Экспертного совета по торговле ФАС. Речь идет об установлении запрета включения в договор поставки условия о возврате таких товаров вне зависимости от их сроков годности.

При этом антимонопольщики заверяют, что такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не возвращают качественные непроданные продовольственные товары.

Также обсуждался вопрос запрета включения в договор поставки условия об ответственности поставщиков за отказ поставить не предусмотренный договором или не согласованный ими объем товара. В настоящий момент законопроект принят Госдумой в первом чтении. ФАС поддерживает такие изменения, поскольку в рамках саморегулирования вопрос решить не удалось.

По мнению ФАС, принятие законопроекта будет стимулировать торговые сети переходить от рамочных договоров поставки и разовых сделок на торгах к долгосрочным договорам с графиками поставок.

Это обеспечит прозрачность договорных отношений для поставщиков, снизит их издержки, связанные с выплатой штрафов, и сократит риски ценовых колебаний на сезонные товары.

При этом норма учитывает интересы не только поставщиков, но и торговых сетей: применение сетью предусмотренных договором санкций в отношении поставщика допустимо, если поставщик ранее согласовал поставку продовольственных товаров в определенном объеме, а затем не исполнил свое обязательство.

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