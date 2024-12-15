Соцфонд: как вырастет пенсия работающих пенсионеров в январе 2025 года

Это значит, что повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Однако рост выплат будет разным — у тех, кто продолжает трудиться, и кто уже уволился, предупреждает СФР.

До 2025 года получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Соцфонд будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Пример от СФР Работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 руб. в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 руб. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации с 01.01.2025 составит 7,3%. Расчет индексации будет исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 руб. в месяц (7,3% от 36 351,59 руб.). Итого на руки он будет получать 22 181,05 руб. (19 527,94 + 2 653,11). В итоге пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.