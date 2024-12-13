Теперь образовательный бизнес можно запустить за 1 час

Он разработал бесплатное решение для запуска полноценного образовательного бизнеса. Сервис позволяет примерно за час создать собственный сайт по готовым шаблонам и подключить прием платежей по картам и оплату в рассрочку.

Новое решение подойдет как начинающим предпринимателям, которые занимаются психологией, нутрициологией, фитнесом или онлайн-образованием, так и опытным бизнесменам, которые планируют расширить круг клиентов за пределами их аккаунтов в соцсетях.

Заявлено, что онлайн-предприниматели могут создать комплексный сайт на базе конструктора сайтов от Т-Бизнеса с учетом всех потребностей бизнеса независимо от опыта и бюджета.

Основные возможности для образовательного бизнеса в конструкторе сайтов от Т-Бизнеса:

Большой выбор дизайн-шаблонов сайта, учитывающих особенности сферы онлайн-услуг — психология, фитнес и тренировки, профессиональная подготовка, образование и др.

Есть удобные формы отображения доступных тарифов и услуг, которые можно добавить в шаблон, чтобы клиенты могли сравнивать стоимости и предложенные условия между собой.

Можно настроить блок оплаты на сайте, добавлять любые поля для получения информации от клиента и установить свободный ввод суммы платежа.

Подключение интернет-эквайринга со всеми возможными способами приема платежей, включая рассрочки, всего за час — доступно для клиентов Т-Бизнеса.

Можно управлять заказами и назначать статусы ответственным менеджерам.

Можно привязать Telegram-бота для оповещений о новых заказах и дать доступ к нему отдельным сотрудникам. Нет необходимости подключать отдельные CRM-системы или сервисы рассылки.

Есть возможность автоматического переноса карточек товаров из соцсетей на сайт.

Клиентам ИП УСН «Доходы», подключившим эквайринг, доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия , которая автоматически учитывает все покупки через сайт, а также позволяет учитывать операции наличными.

К лендингу, созданному на конструкторе сайтов Т-Бизнеса, можно подключить Яндекс Метрику и отслеживать посещения сайта.

Для онлайн-предпринимателей, которые ранее не использовали Яндекс для продвижения, доступен промокод на 6 000 руб.

«По нашим данным, 84% бизнесменов в сфере образования используют сайт для размещения информации о продукте, рассказа о себе, проведения оплаты и других целей. При этом почти половина из них чаще всего принимают платежи именно с помощью встроенных способов оплаты на сайте. Еще почти четверть подключают рассрочки, чтобы предоставлять покупателям возможность приобрести дорогостоящий курс», — рассказал Илья Кретов, директор T-Bank eCommerce.

Он добавил, что предприниматели в сферах онлайн-услуг и образовательного бизнеса используют сайт как один из ключевых инструментов в своей работе — для них это и визитка, и посадочный лендинг, и витрина для демонстрации своих услуг. К онлайн-бизнесам, у которых есть сайт, клиенты испытывают больше доверия, это влияет на конверсию в покупку курса или услуги.