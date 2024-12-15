Минюст России запустил новый портал для некоммерческих организаций

В первом квартале 2024 года в тестовом режиме начал работать специализированный портал для НКО. С его помощью они могут подавать отчетность в Минюст в электронном виде.

Теперь портал полноценно заработал для всех некоммерческих организаций. На нем созданы личные кабинеты для всех зарегистрированных НКО, сведения о которых внесены в реестр Минюста.

С января 2025 года НКО смогут публиковать через личные кабинеты действующие редакции своих уставов в рамках исполнения требований профильного законодательства.

Чтобы подать отчет о своей деятельности НКО, нужно заполнить унифицированную форму в личном кабинете. Вход — с помощью учетной записи организации на портале Госуслуг.

Реализована функция предзаполнения формы профиля кабинета сведениями, имеющимися в распоряжении Минюста. Они также автоматически переносятся в форму отчетности.

Для упрощения заполнения отчета используется интеллектуальная подстройка формы под организацию, минимизирующая количество отображаемых для заполнения разделов, поясняет Минюст. Кроме того, предусмотрена автоматическая проверка заполнения обязательных полей, а также всплывающие рекомендации по внесению данных.

На портале для НКО также предусмотрена возможность размещения информации о реализуемых ими мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях.

Минюст полагает, что внедрение электронных форм значительно облегчит процесс сдачи отчетности для представителей некоммерческой сферы.