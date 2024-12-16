Неисключительные права на программы из реестра освобождены от НДС. И при УСН тоже

Компания на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в 2025 году будет платить НДС, но при предоставлении неисключительных прав на использование программного обеспечения НДС не будет.

Условия такие:

программа, на которую передаются неисключительные права, включена в реестр российского ПО;

права на такое ПО передаются через интернет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115890.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 23.10.2024 № 03-07-11/102882.

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