В РСВ будут новые коды

Их приводит ФНС в письме от 28.11.2024 № ПА-4-11/13524@.
Тариф взносов для компаний технополиса «Эра» – 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Код тарифа будет 31.
Коды категории застрахованного лица:
ТЕХ – работники компаний технополиса «Эра»;
ВЖТХ – временно проживающие иностранцы – работники технополиса «Эра»;
ВПТХ – временно пребывающие иностранцы – работники технополиса «Эра».
Для кодов малого бизнеса («МС», «ВЖМС», «ВПМС») будет новое описание – выплаты свыше 1,5 МРОТ, а не 1 МРОТ, как сейчас.
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