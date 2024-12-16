С 2025 года меняются правила исчисления пониженных взносов для малого бизнеса и вводятся новые льготы для организаций, получивших статус участника военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны. В этой связи в РСВ будут новые коды.

Их приводит ФНС в письме от 28.11.2024 № ПА-4-11/13524@.

Тариф взносов для компаний технополиса «Эра» – 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Код тарифа будет 31.

Коды категории застрахованного лица:

ТЕХ – работники компаний технополиса «Эра»;

ВЖТХ – временно проживающие иностранцы – работники технополиса «Эра»;

ВПТХ – временно пребывающие иностранцы – работники технополиса «Эра».

Для кодов малого бизнеса («МС», «ВЖМС», «ВПМС») будет новое описание – выплаты свыше 1,5 МРОТ, а не 1 МРОТ, как сейчас.

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