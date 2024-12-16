📄 ФНС изменила список документов для освобождения от фиксированных взносов

За время ухода за ребенком до 1,5 лет, прохождения военной службы и некоторые другие периоды ИП может не платить фиксированные взносы, если не ведет предпринимательскую деятельность в это время. Как подтвердить этот льготный период, пояснила ФНС.

В письме от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@ приведен новый перечень документов, которые нужно предоставить в ФНС для подтверждение права на освобождение от взносов ИП.

Смотрите перечень документов в нашей таблице.

Период Перечень документов Период прохождения военной службы Копия военного билета, справки военкоматов, воинских подразделений, архивных учреждений Период ухода за ребенком до 1,5 лет Копия свидетельства о рождении ребенка Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности Документы о периоде отбывания наказания в местах лишения свободы и документы о реабилитации Период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 80-летним пенсионером Решение СФР об установлении периода ухода или информация по форме СЗИ-ИЛС Период проживания супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться Справки воинских частей, военкоматов; Справка ЦЗН. Если служба за границей, то справка из ЦЗН не нужна. Период проживания за границей супругов дипломатов Справки госорганизаций, направлявших работника на работу (с указанием периода совместного проживания) Период пребывания в добровольческом военном формировании Справки воинских подразделений, военкоматов, справки архивных учреждений, справки уполномоченных органов в области обороны Периоды прохождения военной службы по контракту Копия контракта, выписка из приказа, справка и т.д.

Раньше список документов для освобождения от взносов был утвержден письмом ФНС от 26.04.2017 № БС-4-11/7990@. Оно больше не применяется.

Недавно в НК уточнили срок, в течение которого можно подать заявление на освобождение от фиксированных взносов. Раньше в НК такой нормы не было. Теперь сказано, что на это у ИП есть 3 года.

Об этой и других поправках в НК по фиксированным взносам мы рассказывали тут.