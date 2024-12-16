Самозанятые

ФНС забрала с ЕНС самозанятого деньги на имущественные налоги вместо НПД и начисляет пени

НПД можно платить как на отдельный КБК, так и на КБК ЕНП. Но если уплата прошла именно как НПД, то там она и «зависает».

То есть, с ЕНП деньги могут уйти в любой налог, в том числе на НПД. А с НПД деньги могут уйти только на НПД.

  • Самозанятый 15 ноября уплатил свои личные имущественные налоги в виде ЕНП.

  • 28 ноября он уплатил НПД на КБК НПД.

  • Но не дожидаясь этой оплаты, ФНС списала его НПД из тех денег, которые человек перечислил в качестве имущественных налогов.

А поступивший потом НПД так и остался закрепленным за КБК НПД.

В итоге у человека сейчас долг по имущественным налогам и ему начисляют пени.

Свою историю он поведал в telegram-чате ФНС.

Комментарии

5
  • Ирина

    революция, о необходимости которой все время говорили большевики Егоров и иже с ним, свершилась…(с)

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      Это ещё только Февральская. Ожидаем Октябрьскую, когда деньги вообще с любых счетов будут снимать на/за что угодно.

  • VadimBA

    ФНС забрала с ЕНС самозанятого деньги на имущественные налоги вместо НПД и начисляет пени

    Вся концепция ЕНС изначально заточена на бардак и беспредел.

    Еще до начала внедрения ЕНС, в 2022 году, это было понятно...

    Остается лишь удивляться тому, что людей это стало удивлять только сейчас.