ФНС забрала с ЕНС самозанятого деньги на имущественные налоги вместо НПД и начисляет пени

То есть, с ЕНП деньги могут уйти в любой налог, в том числе на НПД. А с НПД деньги могут уйти только на НПД.
Самозанятый 15 ноября уплатил свои личные имущественные налоги в виде ЕНП.
28 ноября он уплатил НПД на КБК НПД.
Но не дожидаясь этой оплаты, ФНС списала его НПД из тех денег, которые человек перечислил в качестве имущественных налогов.
А поступивший потом НПД так и остался закрепленным за КБК НПД.
В итоге у человека сейчас долг по имущественным налогам и ему начисляют пени.
Свою историю он поведал в telegram-чате ФНС.
Комментарии5
Удивительная ситуация! Никогда такого не было и вот опять...
революция, о необходимости которой все время говорили
большевикиЕгоров и иже с ним, свершилась…(с)
Это ещё только Февральская. Ожидаем Октябрьскую, когда деньги вообще с любых счетов будут снимать на/за что угодно.
Вся концепция ЕНС изначально заточена на бардак и беспредел.
Еще до начала внедрения ЕНС, в 2022 году, это было понятно...
Остается лишь удивляться тому, что людей это стало удивлять только сейчас.