ФНС забрала с ЕНС самозанятого деньги на имущественные налоги вместо НПД и начисляет пени

НПД можно платить как на отдельный КБК, так и на КБК ЕНП. Но если уплата прошла именно как НПД, то там она и «зависает».

То есть, с ЕНП деньги могут уйти в любой налог, в том числе на НПД. А с НПД деньги могут уйти только на НПД.

Самозанятый 15 ноября уплатил свои личные имущественные налоги в виде ЕНП.

28 ноября он уплатил НПД на КБК НПД.

Но не дожидаясь этой оплаты, ФНС списала его НПД из тех денег, которые человек перечислил в качестве имущественных налогов. А поступивший потом НПД так и остался закрепленным за КБК НПД.

В итоге у человека сейчас долг по имущественным налогам и ему начисляют пени.

Свою историю он поведал в telegram-чате ФНС.