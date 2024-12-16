Минфин: туристический налог платят не люди, а отель

Туристический налог уплачивается организациями и ИП, оказывающими услуги по временному проживанию, а не физлицами, которым оказываются такие услуги.

Такое утверждение Минфин делает в письме от 08.11.2024 № 03-05-08/109965.

Напомним, что изначально в НК была норма о том, что сумма турналога должна выделяться отдельной строкой в счете, который оплачивает клиент. Но потом от этого отказались.

За проживание в отеле гостей-льготников туристический налог не начисляется.

Но кроме обычного налога (1% от стоимости проживания) есть еще минимальный налог – 100 руб. в сутки.

Стоимость проживания льготников не надо включать в базу для минимального налога, поясняет Минфин.