Минфин: туристический налог платят не люди, а отель

Такое утверждение Минфин делает в письме от 08.11.2024 № 03-05-08/109965.
Напомним, что изначально в НК была норма о том, что сумма турналога должна выделяться отдельной строкой в счете, который оплачивает клиент. Но потом от этого отказались.
За проживание в отеле гостей-льготников туристический налог не начисляется.
Но кроме обычного налога (1% от стоимости проживания) есть еще минимальный налог – 100 руб. в сутки.
Стоимость проживания льготников не надо включать в базу для минимального налога, поясняет Минфин.
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