Ипотека

ЦБ ограничит рост ежемесячного платежа по ипотеке

Регулятор начнет контролировать ипотечное кредитования банков, уже готово новое указание об ограничении роста платежей.

Центробанк готовит указание для банков, которое ограничит рост ежемесячных платежей по ипотеке более чем на 20% в год.

Если в течение первых трех лет с момента выдачи ипотеки хотя бы один платеж будет на 20% превышать средний взнос за предыдущие 12 месяцев, то резерв для банка увеличится на 50%. Последующий рост платежей также увеличит резерв на 50 процентных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

«Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые один-пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. При этом также завышается цена квартиры. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода», — сказано в материалах ЦБ.

Указание вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, его будут применять только к новым ипотечным кредитам.

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