ЦБ ограничит рост ежемесячного платежа по ипотеке

Центробанк готовит указание для банков, которое ограничит рост ежемесячных платежей по ипотеке более чем на 20% в год.

Если в течение первых трех лет с момента выдачи ипотеки хотя бы один платеж будет на 20% превышать средний взнос за предыдущие 12 месяцев, то резерв для банка увеличится на 50%. Последующий рост платежей также увеличит резерв на 50 процентных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

«Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые один-пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. При этом также завышается цена квартиры. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода», — сказано в материалах ЦБ.

Указание вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, его будут применять только к новым ипотечным кредитам.