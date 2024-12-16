Сервис «Мое Дело» поможет бухгалтерам получать вознаграждение за клиентов

Иногда бухгалтерам приходится отклонять потенциальных клиентов по различным причинам. Новая программа от сервиса «Мое Дело» позволит не упустить возможность и заработать на привлечении ИП и ООО.

У сервиса «Мое Дело» появилась новая партнерская программа для бухгалтеров, которая позволит передать клиентов, если у специалиста не хватает времени или нет специальных знаний.

В программе можно регистрировать клиентов и получать за них вознаграждение. За привлеченных ИП заплатят 25 тыс. рублей, а за ООО — 45 тыс. В личном кабинете можно отслеживать статус приглашенных компаний.

«После оплаты бухобслуживания мы начинаем работу с клиентом и взаимодействуем с ним напрямую. Вы получаете вознаграждение и больше не участвуйте в коммуникации», — сказано на сайте сервиса.

Чтобы стать партнером программы, нужно оставить заявку на сайте, заполнить анкету и получить доступ в личный кабинет.