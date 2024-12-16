В социальной сети ВКонтакте можно получить отметку «Подтвержденный бизнес»

Чтобы привлечь внимание пользователей к бизнес-сообществу в социальной сети ВК, предприниматели могут получить серую галочку «Подтвержденный бизнес».

Владельцы бизнес-сообществ в социальной сети ВКонтакте теперь могут через VK Бизнес ID получить специальную серую галочку «Подтвержденный бизнес». Это означает, что страница принадлежит реальному бизнесу. Такие сообщества вызывают больше доверия и привлекают внимание пользователей.

Чтобы получить отметку «Подтвержденный бизнес», нужно привязать к сообществу существующий бизнес-профиль или создать новый.

«Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации Т-Банка или Альфа-Банка. Если у предпринимателя или владельца компании нет расчетного счета в этих банках, то они могут предоставить необходимые документы в личном кабинете VK Бизнес ID», — сказано на сайте ВК.

Как только пройдет авторизация и обновится информация о реквизитах компании, в сообществе появится серая галочка.