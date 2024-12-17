Для северного бизнеса на УСН лимит по НДС тоже 60 млн рублей

Все должны быть равны и выполнять конституционно-правовую обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. Поэтому для бизнеса из Крайнего Севера не будет исключений в части увеличенного НДС-лимита.

Так Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117553 отреагировал на предложение увеличить для северного бизнеса лимит дохода для освобождения от НДС с 60 до 250 млн рублей.

Для всех упрощенцев лимит будет единый – 60 млн рублей.

Также Минфин отмечает, что 97% упрощенцев НДС-реформа вообще не коснется, потому что их доход ниже 60 млн. В итоге только 3% упрощенцев в 2025 году будут работать с НДС.

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