Медицинские услуги на УСН будут без НДС

Медицинские услуги, которые оказывают организации и ИП, имеющие лицензию, освобождены от НДС. И при УСН тоже.

Если у медклиники на УСН в 2024 году доходы больше 60 млн рублей, то в 2025 году она должна платить НДС, но по медуслугам НДС не будет. При этом должны соблюдаться условия.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117761.

Освобождаются от НДС услуги по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты.

Они должны входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132.

Какие именно услуги относятся к услугам по диагностике, профилактике и лечению, сказано в перечне к постановлению Правительства от 01.06.2021 № 852.

Требования к организации медуслуг приведены в приказе Минздрава от 19.08.2021 № 866н.

Таким образом, медуслуги без НДС будут:

если есть лицензия;

если они из перечня по постановлению № 132;

если они предусмотрены положением из постановления № 852;

если они соответствуют требованиям из приказа № 866н.

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