При переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно

А раз так, то и входящий НДС в период УСН принять к вычету после перехода на ОСНО нельзя.
И есть решение Конституционного суда, которое эту позицию подтверждает.
Но еще есть решение Верховного суда, которое разрешает в такой ситуации принять НДС к вычету по объектам, которые строили при УСН «доходы», но использовать в деятельности начали при ОСНО.
Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115201 велит бизнесу руководствоваться решением КС, но с учетом решения ВС.
Речь идет про такие документы:
определение Конституционного суда от 22.01.2014 № 62-О;
определение Верховного суда от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784.
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 09.01.2024 № 03-07-11/258, от 27.09.2023 № 03-07-11/91838.
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Комментарии1
Минфин который раз технично уходит от четкого ответа на этот вопрос
Но ясно, что их реальный ответ , который читается между строк - это ориентация на определение КС. То есть вычет применять нельзя.)