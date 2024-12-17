При переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно

При переходе с УСН на ОСНО можно принимать к вычету НДС с остатков товаров, если при УСН они не были включены в расходы. Но при УСН «доходы» расходов в принципе нет.

А раз так, то и входящий НДС в период УСН принять к вычету после перехода на ОСНО нельзя.

И есть решение Конституционного суда, которое эту позицию подтверждает.

Но еще есть решение Верховного суда, которое разрешает в такой ситуации принять НДС к вычету по объектам, которые строили при УСН «доходы», но использовать в деятельности начали при ОСНО.

Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115201 велит бизнесу руководствоваться решением КС, но с учетом решения ВС.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 09.01.2024 № 03-07-11/258, от 27.09.2023 № 03-07-11/91838.

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