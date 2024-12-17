В конце декабря надо сдать два уведомления по ЕНП

В уведомлении по 25.12.2024 будет:
НДФЛ за период с 01.12.2024 по 22.12.2024 (код периода 34/03);
страховые взносы за ноябрь 2024 года (код периода 34/02).
Уплатить этот налог и взносы надо до 28 декабря.
Кроме того, до 28 декабря надо сдать уведомление, где будет:
НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024 (код периода 34/13).
Этот НДФЛ также надо уплатить до 28 декабря.
Кроме того, если в декабре 2024 года уплатить страховые взносы за декабрь, то их тоже можно включить в декабрьское уведомление, которое сдают до 28.12. Взносы там будут с кодом периода 34/03. Такой совет ФНС дает в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.
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Комментарии1
Очень интересен момент
Если имеется задолженность по пеням по страховым взносам за октябрь-ноябрь, но 28.12 уплатить НДФЛ и страховые взносы по декабрь включительно, сдать уведомления по декабрь на всё... То куда зачтут деньги?
НДФЛ - плнятно пермым, а далее - на страховые или на пени?