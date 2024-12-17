В конце декабря надо сдать два уведомления по ЕНП

Первое декабрьское уведомление (на НДФЛ) бухгалтеры уже сдали. Остается сдать еще два.

В уведомлении по 25.12.2024 будет:

НДФЛ за период с 01.12.2024 по 22.12.2024 (код периода 34/03);

страховые взносы за ноябрь 2024 года (код периода 34/02).

Уплатить этот налог и взносы надо до 28 декабря.

Кроме того, до 28 декабря надо сдать уведомление, где будет:

НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024 (код периода 34/13).

Этот НДФЛ также надо уплатить до 28 декабря.

Кроме того, если в декабре 2024 года уплатить страховые взносы за декабрь, то их тоже можно включить в декабрьское уведомление, которое сдают до 28.12. Взносы там будут с кодом периода 34/03. Такой совет ФНС дает в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

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