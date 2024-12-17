Власти сократят объем субсидирования льготных кредитов для МСП

С лета 2024 года банки приостановили выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Тогда обсуждались варианты сворачивания этого вида поддержки. Сейчас власти решили не останавливать предоставление новых займов, но сократят объем субсидирования ставок.

В 2025-2030 годах на льготные кредиты МСП выделят субсидии на 238 млрд рублей. Этих средств хватит в основном на финансирование обязательств по старым займам. Также власти хотят изменить формулу возмещения недополученных банками доходов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В консервативном сценарии хотели выделить 147 млрд рублей для финансирования только уже выданных займов, а в базовом предлагали направить из бюджета 379,8 млрд, из которых 220 млрд пошли бы на новые кредиты.