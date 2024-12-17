За общее имущество в нежилом здании организации должны платить налог

В нежилом здании, помещениями в котором владеют несколько юрлиц, могут быть вспомогательные помещения, которые являются общим имуществом.

По нормам ГК каждый собственник такой недвижимости обязан соразмерно со своей долей в праве общей собственности на это общее имущество участвовать в уплате налогов, связанных с общим имуществом.

Таким образом, вспомогательные помещения, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в нежилом здании, облагаются налогом на имущество.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.11.2024 № 03-05-05-01/110024.

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