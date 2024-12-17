Для будущих ипотечников могут создать тест на финансовую грамотность

ЦБ вместе с банками может ввести тестирование заемщиков перед оформлением ипотеки.

Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил Центробанку ввести тест на финансовую грамотность для тех, кто собирается оформить ипотеку или впервые взять кредит.

«Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей», — сказано в ответе регулятора.

Также ЦБ отметил, что уже ведет проекты по финансовой грамотности не только для взрослых россиян, но и для школьников. В 2024 году в таких программах участвовало больше 11 млн человек.

Власти установили обязательный период охлаждения по потребительским займам, во время которого клиент может пересмотреть условия договора и отказаться от кредита.