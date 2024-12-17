⚡️ Итоги дня: завод Perrier закроют из-за бактерий, поисковик ChatGPT будет доступен всем пользователям, а в даркнет утекли данные 59% компаний

СДЭК и Ozon запустили совместные пункты выдачи заказов. На первом этапе пилотного проекта такие ПВЗ откроются внутри действующих пунктов СДЭК в населенных пунктах с численностью до 50 000 человек.

Больше всего зумеров-бизнесменов оказалось на Кавказе. В Дагестане и в Чечне почти каждый пятый молодой человек занимается бизнесом. В основном это торговля на маркетплейсах, строительство или ремонт.

Ученые РАН выяснили, что только 10% участников исследования верят в то, что повышение ключевой ставки способно снизить инфляцию, а с утверждением, что это позволяет избежать экономического кризиса, согласились 16%. Реагируют на изменение ключевой ставки только россияне с высокими доходами.

Из Сочи впервые запустят рейсы в Шарджу (ОАЭ). Перелеты начнутся 27 июня 2025 года, их будут выполнять трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тыс. нарушений среди столичных таксистов против 1,4 тыс. за тот же период прошлого года. Чаще всего такси нарушали квалификационные требования к водителям.

Компания OpenAI открыла функцию ChatGPT Search для всех пользователей, включая бесплатные аккаунты. Поисковик на базе ИИ будет доступен любому пользователю, который войдет в свой аккаунт в мобильных приложениях чат-бота или веб-версии сервиса.

В даркнет слили данные 59% российских компаний. В топ-3 самых атакуемых отраслей вошли финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.

Во Франции рекомендовали закрыть завод Perrier из-за фекальных бактерий. Качество используемых в производстве водных ресурсов из источников в Вергезе не соответствует стандартам и несет эпидемиологическую угрозу для потребителей.

Haval анонсировал выход нового внедорожника на российский рынок. Вероятно, речь идет о Haval H7. Выпуск автомобиля может начаться на заводе в Тульской области, мощности которого частично разгрузили, перенеся сборку Haval M6 в Калугу.