Сбер поднял ставку по накопительному счету

Теперь всем клиентам, кто впервые открывает счет, в приветственном периоде доступна максимальная ставка 18%, а премиальным клиентам в зависимости от подключенного пакета услуг — от 19% до 21%.

Банк уточняет, что после окончания приветственного периода (спустя 3 месяца) повышенную ставку можно сохранить, выполняя три простых условия:

Траты по картам Сбера. Наличие подписки СберПрайм. Покупки на маркетплейсах партнеров Сбера (Самокат, Купер, Мегамаркет).

Хранить деньги на накопительном счете удобно, чтобы всегда иметь их под рукой на случай непредвиденных трат или крупной покупки. Клиент может пополнять и снимать деньги в любой момент без штрафов и дополнительных условий. Проценты в Сбере начисляются на ежедневный остаток, а не на минимальную сумму в месяц, поэтому накопления работают каждый день.

Ранее мы сообщали, что Сбер снова поднял ставку по основному вкладу.