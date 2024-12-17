Сбер открыл первые два полноформатных офиса в Запорожской и Херсонской областях

Они расположены в Мелитополе и Геническе.

Также открылся еще один полноформатный офис в Донецке, ДНР.

На сегодня сеть полноформатных офисов Сбера в новых регионах составляет 12, сообщает банк. Также идет обслуживае клиентов в нескольких десятках офисов альтернативных форматов. Это в том числе партнерские и мобильные офисы.

Банкоматная сеть Сбера в новых регионах составляет 330 устройств. До конца года он сосредоточится на расширении сети в новых регионах, частично заменяя точки альтернативных форматов на полноформатные.

К началу 2025 года в новых регионах будет 23 полноформатных офиса и 400 банкоматов. В 2025 году расширение сети продолжится.

За полгода своей работы в новых регионах Сбер обслужил более 150 тысяч человек. Розничные клиенты в первую очередь оформляют здесь дебетовые карты и подключают СберБанк Онлайн. А предприниматели активно открывают счета, подключают СберБизнес, оформляют эквайринг, зарплатные проекты и т. д.