Стал известен топ интересов малого бизнеса к образованию

Спрос российских предпринимателей на образовательные услуги значительно вырос. Наибольший интерес среди представителей малого бизнеса в сфере образования вызывают вопросы:

налогообложения ;

финансовой и юридической грамотности;

охраны труда;

самозанятость;

эффективного маркетинга и продаж.

В 2023 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 350 тыс. человек, а всего за 5 лет мониторинга — 1,3 млн.

Рост спроса предпринимателей в 2023 году на образовательные услуги эксперты объясняют адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, ростом популярности цифровых платформ и усилением господдержки образовательных инициатив.

По числу предпринимателей, прошедших обучение в 2023 году, лидирует Москва (83 тыс. человек). За ней с большим отрывом идут Татарстан, Ленинградская область, Башкортостан, Пермский край, Волгоградская область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Иркутская область, Краснодарский край.

В топ-10 по значению индекса предпринимательской образовательной активности (ПОА) вошли Амурская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Дагестан, Татарстан, Самарская область и Пермский край.

Регионы топ-10 уделяют больше внимания углубленным образовательным программам (маркетинг, налоги, интеллектуальная собственность) и чаще выбирают такие темы, как масштабирование бизнеса, автоматизация и франшизы. В остальных регионах преобладают базовые темы: финансовая грамотность, самозанятость и охрана труда.

В регионах топ-10 больше востребованы смешанные форматы (вебинары и очные), тогда как в остальных — вебинары. Кроме того, в регионах-лидерах чаще встречаются длительные курсы (свыше 8 часов), что говорит о более развитой образовательной инфраструктуре.

Анализ тем обучения в динамике показывает, что основы самозанятости и молодежное предпринимательство привлекают все больше обучающихся на фоне увеличения числа самозанятых и поддержки молодых предпринимателей.

Еще один любопытный тренд — женщины больше мужчин вовлечены в образовательные программы.

Самым популярным видом обучения стали вебинары — в силу их доступности и гибкости. А семинары и очные курсы показали спад. Выросла востребованность коротких форматов (до 2 часов). В отдаленных регионах более популярны дистанционные форматы, тогда как в центральных — очные.

Эксперты отмечают высокую децентрализацию рынка образования для предпринимателей, что создает конкурентную среду. ООО занимаются как краткосрочными образовательными проектами, так и корпоративным обучением. Часть таких организаций работает на субподряде у более крупных структур.

«Сравнение результатов исследования в 2023-м и 2022-м годах продемонстрировало существенный рост индекса ПОА в регионах, где были внедрены целевые образовательные инициативы. В некоторых субъектах РФ с расширенным доступом самозанятых к обучению был отмечен всплеск предпринимательской активности. Очевидно, что предприниматели напрямую заинтересованы в профильном обучении, поскольку это позитивно отражается на показателях их бизнеса, а значит и на экономическом развитии региона в целом», — рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

В ходе исследования эксперты изучили опыт 4 тыс. организаций, которые организовали 14,5 тыс. программ обучения для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей в региональных центрах «Мой бизнес» и других организациях поддержки предпринимательства в 85 регионах РФ. Данные были собраны через Минэкономразвития, центры «Мой бизнес», Школу экспорта РЭЦ и компанию «Нетология».