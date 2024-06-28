Нетология — это образовательная платформа, которая предлагает разнообразные программы для изучения: от программирования до финансов и инвестиций.

Чему можно научиться

У Нетологии есть четыре курса, которые помогут бухгалтеру повысить свою квалификацию:

Бухгалтер (база/расширенный курс). Программа подходит как для желающих сменить профессию, так и для опытных бухгалтеров, которые хотят повысить свою квалификацию. На курсе вы узнаете: как вести учет, оптимизировать налоги и управлять финансами. Новички научатся работать в 1С, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать свои навыки. Финансист. Курс подойдет тем, кто хочет систематизировать свои знания и создавать финансовые модели для бизнеса. На обучении можно выбрать одно из двух направлений: финансист-экономист или финансовый аналитик. Финансовый директор. Программа рассчитана на тех, кто уже знаком с бухгалтерской работой. На обучении вы узнаете: как контролировать отчетность, научиться управлять рисками и находить инвестиции для бизнеса. Финансовый менеджер. Курс подходит тем, кто хочет научиться управлять финансовыми потоками и планировать развитие бизнеса. На обучении вы узнаете: как анализировать данные бизнеса и оптимизировать бюджет, чтобы росла прибыль.

Для кого подойдет

Программа курсов подходит как опытным бухгалтерам, желающим повысить свою квалификацию, так и тем, кто хочет сменить профессию.

Длительность обучения

Срок обучения зависит от выбранной программы. В среднем курсы длятся от 4 до 11 месяцев.

Формат обучения

Обучение проходит в онлайн-формате — все уроки уже записаны на платформе. Также предоставляется доступ к чату с комьюнити. После выполнения домашних заданий и решения тестов куратор дает обратную связь.

Возможности Нетологии

Большую часть обучения в нетологии представляет теория от практикующих экспертов в сфере финансов. Некоторые темы будут полезны даже опытным специалистам.

После обучения вы получите официальный документ — диплом о переквалификации, а эксперты из Центра развития карьеры помогут трудоустроиться.

Стоимость обучения

Оплатить выбранный курс можно в рассрочку через банк или саму платформу. Также есть возможность покупки корпоративного обучения для юридических лиц.

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