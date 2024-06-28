Как мы составляли рейтинг
Мы сделали рейтинг образовательных платформ на основе анализа сообщений в социальных сетях, публичных каналах, мессенджерах и тематических блогах. Подобрали онлайн-школы, в которых можно повысить свою квалификацию, изучить новую профессию или прокачать существующие навыки.
Данные мы собрали за период с 1 января 2024 года по 1 июня 2024. В обзор попали те онлайн-школы, в которых довольно широкий диапазон курсов — от недельных до полугодовых.
Тренды в онлайн-образовании в 2024 году
Рынок онлайн-образования в России продолжает стремительно развиваться: появляются заочные курсы повышения квалификации, расширяется перечень специальностей, которым можно обучиться дистанционно. В 2024 году появилось несколько популярных тенденций, использующихся на рынке EdTech:
Применение искусственного интеллекта. Уже долгое время сохраняется тенденция на персонализацию образования, а ИИ способен помочь в этом направлении. Индивидуальные рассылки, персонализированные подборки обучающих материалов уже сейчас создаются при помощи искусственного интеллекта.
Безопасность пользователей. С ростом онлайн-образования учащаются случаи утечки информации. Именно поэтому одним из главных трендов на рынке становится конфиденциальность и безопасность персональных данных. Сейчас онлайн-школы делают на этом большой акцент — добавляют двухфакторную аутентификацию и просят привязать номер телефона к аккаунту.
Сотрудничество с академическими учреждениями и развитие корпоративного образования. Онлайн-школы предоставляют доступ к образовательной платформе для государственных организаций — это упрощает корпоративное обучение сотрудников и автоматизирует бизнес-процессы. Помимо этого растет популярность обучения с выдачей официальных документов — удостоверений и дипломов о профпереподготовке или повышении квалификации.
Асинхронное обучение. Онлайн-платформы сейчас предоставляют доступ к контенту, который можно изучать в любое время. Асинхронность обучения предполагает, что люди независимо от других учеников, смогут изучать контент самостоятельно.
Мобильность. В 2024 году люди предпочитают изучать контент на разных устройствах: ноутбуках, телефонах, планшетах. Онлайн-платформы предлагают обучение в собственных приложениях, что позволяет изучать материал в любое время и в любом месте.
Топ-5 обучающих онлайн-платформ
Нетология
Нетология — это образовательная платформа, которая предлагает разнообразные программы для изучения: от программирования до финансов и инвестиций.
Чему можно научиться
У Нетологии есть четыре курса, которые помогут бухгалтеру повысить свою квалификацию:
Бухгалтер (база/расширенный курс). Программа подходит как для желающих сменить профессию, так и для опытных бухгалтеров, которые хотят повысить свою квалификацию. На курсе вы узнаете: как вести учет, оптимизировать налоги и управлять финансами. Новички научатся работать в 1С, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать свои навыки.
Финансист. Курс подойдет тем, кто хочет систематизировать свои знания и создавать финансовые модели для бизнеса. На обучении можно выбрать одно из двух направлений: финансист-экономист или финансовый аналитик.
Финансовый директор. Программа рассчитана на тех, кто уже знаком с бухгалтерской работой. На обучении вы узнаете: как контролировать отчетность, научиться управлять рисками и находить инвестиции для бизнеса.
Финансовый менеджер. Курс подходит тем, кто хочет научиться управлять финансовыми потоками и планировать развитие бизнеса. На обучении вы узнаете: как анализировать данные бизнеса и оптимизировать бюджет, чтобы росла прибыль.
Для кого подойдет
Программа курсов подходит как опытным бухгалтерам, желающим повысить свою квалификацию, так и тем, кто хочет сменить профессию.
Длительность обучения
Срок обучения зависит от выбранной программы. В среднем курсы длятся от 4 до 11 месяцев.
Формат обучения
Обучение проходит в онлайн-формате — все уроки уже записаны на платформе. Также предоставляется доступ к чату с комьюнити. После выполнения домашних заданий и решения тестов куратор дает обратную связь.
Возможности Нетологии
Большую часть обучения в нетологии представляет теория от практикующих экспертов в сфере финансов. Некоторые темы будут полезны даже опытным специалистам.
После обучения вы получите официальный документ — диплом о переквалификации, а эксперты из Центра развития карьеры помогут трудоустроиться.
Стоимость обучения
Оплатить выбранный курс можно в рассрочку через банк или саму платформу. Также есть возможность покупки корпоративного обучения для юридических лиц.
Эдюсон
Эдюсон — образовательная платформа, обучающая людей с помощью интерактивного формата. В компании используются модели российского и зарубежного менеджмента, которые помогают упростить усвоение информации.
Чему можно научиться
У компании есть три курса, которые помогут бухгалтеру прокачать свои навыки или обучиться аналитике и учету с нуля:
Бухгалтер. Программа подойдет тем, кто хочет сменить профессию или уйти на аутсорс. На курсе вы узнаете: как сдавать отчетность и работать в 1С, а также как контролировать финансовые процессы на удаленке.
Главный бухгалтер. Курс будет полезен для бухгалтеров, которые хотят научиться управлять командой и получить много опыта — будет много практики. После прохождения вы сможете претендовать на должность главного бухгалтера.
Финансовый директор. Программа подходит тем, кто хочет научиться разрабатывать финансовую стратегию и просчитывать все риски бизнеса. Вы научитесь стабилизировать компанию и увеличивать прибыль даже в условиях экономического кризиса.
Для кого подойдет
Курсы рассчитаны как на новичков, так и на опытных бухгалтеров, которые хотят добиться карьерного роста.
Длительность обучения
Длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от четырех до шести месяцев.
Формат обучения
Обучение проходит в онлайн-формате. После прослушивания видеоурока нужно будет выполнить практическое задание. А если возникли какие-то сложности, то в любой момент можно обратиться к куратору курса.
Возможности Эдюсон
На курсах компании довольно много практики — видеоуроки закрепляются практическими заданиями на специальных тренажерах. Интерактивные задания позволяют усваивать и сразу же закреплять информацию.
На каждом этапе трудоустройства специалисты будут поддерживать выпускника и давать свои рекомендации. После прохождения обучения эксперты помогут с поиском работы — составят резюме, проведут индивидуальные консультации и посоветуют вас компаниям-партнерам.
Стоимость обучения
Обучение можно оплатить сразу, а можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. При оплате онлайн действует скидка в 5% от суммы курса.
Деловое слово
Деловое слово — консалтинговая компания, которая занимается сопровождением ООО и ИП, а также предлагает авторские курсы для бухгалтеров. Программы нацелены на повышение дохода и помощь с переходом на аутсорсинговую работу с клиентами.
Чему можно научиться
На авторском курсе Светланы Колесниковой можно узнать, как бухгалтеру увеличить свой доход, найти крупных клиентов и перейти на аутсорс. Программа нацелена на то, чтобы убрать психологические блоки — синдром самозванца и ограничивающие убеждения.
В процессе обучения вы научитесь самостоятельно вести клиентов на аутсорсе, продавать свои услуги, а также сможете масштабироваться и увеличивать свой доход.
Для кого подойдет
Курс подходит для начинающих, а также для опытных бухгалтеров, которые долгое время работали в найме. Программа будет полезна для тех, кто только перешел на аутсорс и хочет научиться самостоятельно искать клиентов.
Длительность обучения
Срок зависит от выбранной программы и составляет от трех до девяти недель.
Формат обучения
Обучение проходит в онлайн-формате. После просмотра уроков ученики выполняют домашние задания и получают обратную связь от куратора. На обучении предоставляется доступ к системе 1С, а взаимодействие происходит через общий чат.
Возможности Деловое слово
На обучении много внимания уделяется психологии: прорабатываются внутренние блоки, синдром самозванца. Также на курсе есть уроки по созданию и упаковке личного бренда для бухгалтера, что в дальнейшем поможет с поиском первых клиентов на аутсорсе.
Стоимость обучения
Оплатить обучение можно в рассрочку с помощью компании или своего банка. Есть возможность приобретения с расчетного счета, а также оплата от юридического лица. По промокоду «Клерк» есть скидка на обучение.
Разобраться в налогах
Компания оказывает услуги налогового консалтинга и обучает оптимизации расходов. Также организация проводит аттестацию сотрудников и кандидатов на работу.
Чему можно научиться
У компании есть несколько ступеней обучения, на каждой из которых можно прокачать свои навыки. Разберемся с основными программами обучения:
1С. Бухгалтерия Предприятия. Курс подойдет для тех, кто хочет улучшить свои навыки работы в программе 1С, автоматизировать заполнение документов и регистрации хозяйственных операций.
Главный бухгалтер коммерческой организации. Программа будет полезна тем, кто хочет профессионально работать с налогами и учетом, научиться руководить командой.
Финансовый директор. Курс подойдет для предпринимателей и собственников бизнеса. На нем вы сможете изучить инструменты финансового анализа, научитесь прогнозировать риски и применять данные отчетов в управленческих решениях.
Для кого подойдет
Образовательные программы имеют разный уровень сложности. Есть программы, которые подойдут больше для начинающих специалистов, а также есть курсы с повышенным уровнем сложности уже для профессионалов. Курс подбирается индивидуально в зависимости от уровня подготовки студента.
К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, которые получают высшее образование.
Длительность обучения
Зависит от выбранной программы. Чем выше ступень — тем дольше длится обучение. В среднем курсы длятся от 1 до 24 месяцев.
Формат обучения
Обучение проходит в онлайн формате на образовательной платформе GetCourse. В каждом курсе есть текстовые лекции и видеозаписи лекций, в которых много разборов кейсов и практических примеров, а также в курсе есть материалы для самостоятельного изучения.
Обучающиеся на протяжении всего обучения выполняют практические задания, с проверкой кураторов, а также проходят промежуточные и итоговую аттестации. У студентов также есть возможность попасть в закрытый чат TaxGroup, где коллеги ежедневно помогают друг другу в решении профессиональных вопросов.
Возможности Разобраться в налогах
Существует библиотека знаний Tax Group, в которой есть книги по налогам, учету, саморазвитию, записи вебинаров по учету и налогообложению, журналы, статьи. К любому понравившемуся курсу предоставляется пробный доступ — так ученики понимают, подходит ли им программа.
В программе курсов есть блок, посвященный карьере. В нем специалисты компании расскажут о том, как заполнять резюме и как успешно проходить собеседование. После прохождения обучения компания выдает диплом государственного образца. А также у учеников сохраняется доступ к закрытому чату «Tax Group», в котором можно общаться с коллегами.
Стоимость обучения
Обучение можно оплатить полностью, или воспользоваться рассрочкой от Т-Банка, Сбера и Всегда.Да на срок до 12 месяцев. Беспроцентная рассрочка доступна от УЦ Разобраться в налогах на 120 дней (при внесении 20% предоплаты).
Клерк
Клерк проводит обучение в разных отраслях — от маркетинга и IT до узконаправленных курсов для бухгалтеров по работе с ВЭД и маркетплейсами. Программы подходят для смены профессии, получения актуальных знаний об изменениях в законодательстве или для получения soft skills.
Чему можно научиться
Для упрощения мы разделили курсы по таким категориям:
Курсы повышения квалификации (КПК). Если вы начинающий бухгалтер, хотите перейти на новый участок, стать главбухом, научиться вести учет в компаниях на разных налоговых режимах, применять ФСБУ, актуализировать свои навыки или освоить совершенно новую профессию — вам помогут КПК «Клерка». После прохождения любого курса повышения квалификации вы получите удостоверение, которое будет внесено в реестр ФИС ФРДО.
Курсы профпереподготовки (КПП). Если вы хотите получить новую профессию: стать финансовым директором, аналитиком 1С, маркетологом, кадровиком, бухгалтером или просто поднатореть в расчете зарплаты — помогут КПП «Клерка». После прохождения курса профпереподготовки вы получите красный диплом, который будет внесен в реестр ФИС ФРДО.
Онлайн-курсы. Изучить все актуальные изменения в законодательстве, научиться заполнять отчетность на разных режимах, освоить применение конкретного ФСБУ, работу на спецрежиме и даже прокачать софт-скилы— помогут онлайн-курсы. После прохождения курса получите сертификат, которым можно дополнить резюме.
Для кого подойдет
Курсы подходят для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Они будут полезны тем, кто интересуется сменой профессии и онлайн-обучением.
Длительность обучения
Длительность обучения зависит от выбранного направления. В среднем она составляет от двух до шести месяцев.
Формат обучения
Все курсы проходят в онлайн-формате. Кроме видеолекций пользователи могут скачать себе конспекты уроков. А задать вопросы преподавателю можно в формате видео или аудио-встречи.
Возможности Клерка
В Клерке можно выбрать программу для каждого — от онлайн-лекций до профпереподготовки. По подписке «Премиум»:предоставляем доступ к 47+ онлайн-курсам, которые пополняются каждый квартал.
Стоимость обучения
Оплатить обучение можно сразу или воспользоваться рассрочкой. Есть возможность оплаты через сервис «Долями» — равными частями без переплат и переводом от юридического лица. Для нескольких сотрудников можно заказать программу корпоративного обучения.
Сравнительная таблица образовательных онлайн-платформ
Нетология
Эдюсон
Деловое слово
Разобраться в налогах
Клерк
Бухгалтер с нуля
Да
Да
Нет
Да
Да
Главный бухгалтер
Нет
Да
Нет
Да
Да
Бухгалтер на аутсорсе
Нет
Нет
Да
Да
Да
Финансовый директор
Да
Да
Нет
Да
Да
Длительность обучения
От 4 до 11 мес.
От 4 до 6 мес.
От 3 до 9 недель
От 1 до 24 мес.
От 2 до 6 мес.
Рассрочка
Да
Да
Да
Да
Да
Поддержка куратора
Да
Да
Да
Да
Да
Помощь в трудоустройстве
Да
Да
Нет
Да
Да
Онлайн-обучение — хорошая возможность, чтобы актуализировать свои знания или обрести новую профессию. Прежде чем выбрать программу, нужно изучить каждую компанию и найти подходящую онлайн-школу.
Начать дискуссию