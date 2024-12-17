Кредитная история появляется не раньше 18 лет, но от возраста не зависит

Оказывается прямой зависимости от возраста нет: КИ формируется после первого взаимодействия с услугами кредиторов и не раньше 18 лет. Но и после совершеннолетия отчет может не появиться.

Если человек (в любом возрасте) не обращался в финансовые организации за ссудами, не оформлял кредитки и вообще не имеет задолженностей — его кредитная история считается «нулевой», объясняет НБКИ.

Но даже без выданных займов, в КИ могут содержаться:

записи о поданных, но отклоненных заявках на кредит;

записи, попавшие в отчет по ошибке (например, заем тезки);

мошеннические кредиты, о которых человек не знает.

Посмотреть список бюро кредитных историй, в которых хранится КИ, можно двумя способами: через портал Госуслуг (надо заполнить заявку) и сайт Банка России (направить запрос в центральный каталог кредитных историй — ЦККИ).