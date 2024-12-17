Уменьшение налога по УСН на взносы 1% ИП отражает только в декларации

Взносы 1% за 2024 год уменьшают налог по УСН «доходы» или за 2024, или за 2025 год. Либо частично за 2024, частично за 2025 год. По выбору ИП. И этот выбор нигде, кроме декларации по УСН, не фиксируется.

Такое разъяснение дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

ФНС в письме от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@ сообщила, что взносы 1% за 2024 год могут быть признаны по выбору ИП подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году.

Но уведомлять налоговиков о своем выборе ИП не должен. Он просто учитывает взносы по своему разумению и отражает этот вычет в декларации по УСН.

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